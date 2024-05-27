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Icardi, Florya'daki kutlamada Ali Koç forması giydi

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Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı Florya'daki etkinlikte, Mauro Icardi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi. Icardi, taraftarların tezahüratlarına eşlik ederken, gol sevinci olarak da 'Uyuma İşareti'ni yaptı.

Icardi, Florya'daki kutlamada Ali Koç forması giydi mask
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Florya'daki şampiyonluk kutlamasına Icardi damgası: Ali Koç forması giydi

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan  Galatasaray, gece yarısı  İstanbul'a döndü ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarıyla buluştu. Binlerce taraftarın katıldığı şampiyonluk kutlamasında, Mauro Icardi'nin  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giymesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.

Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN  Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi.

Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu.

Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı.

A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü.

Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu.

Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.

Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

Icardi, Florya'daki kutlamada Ali Koç forması giydi

Kaynak: Karar

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27 May 2024 - 08:24 - Spor

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