Icardi, Florya'daki kutlamada Ali Koç forması giydi

Florya'daki şampiyonluk kutlamasına Icardi damgası: Ali Koç forması giydi
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gece yarısı İstanbul'a döndü ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarıyla buluştu. Binlerce taraftarın katıldığı şampiyonluk kutlamasında, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giymesi dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.
Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi.
Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.
Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu.
Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı.
A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü.
Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu.
Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.
Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.
Kaynak: Karar
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.