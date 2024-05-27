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Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST'te Lara konseri

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KIRIKKALE Tanıtım Günleri KALEFEST kapsamında gerçekleşen halk konserinin son gününde şarkıcı Lara sahne aldı.Kırıkkale Valiliği tarafından Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumların iş birliği...

Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST'te Lara konseri mask
Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST'te Lara konseri
Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST'te Lara konseri
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KIRIKKALE Tanıtım Günleri KALEFEST kapsamında gerçekleşen halk konserinin son gününde şarkıcı Lara sahne aldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen Kırıkkale Tanıtım Günleri KALEFEST etkinlikleri kapsamında, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde şarkıcı Lara sahne aldı. Konsere, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesinde şarkıcı Lara’ya memleketine hoş geldin diyerek çiçek taktim eden Vali Mehmet Makas, "Yiğidin harman olduğu, Cumhuriyet şehri, şehitler diyarı Kırıkkale KALEFEST etkinliklerine bir, iri ve diri oldunuz. Sıfır kamu kaynağıyla bu etkinliği düzenledik. Kırıkkale’nin sivil toplum kuruluşları ve iş insanları bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

Konuşmanın ardından şarkıcı Lara, birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, binlerce Kırıkkaleli şarkılara eşlik edip, cep telefonu ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

27 May 2024 - 01:46 DHA - Gündem

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