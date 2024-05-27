Karaciğer yetmezliği bulunan 4 yaşındaki Asmin, Mardin'den ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde karaciğer yetmezliği ve özefageal varis kanaması bulunan 4 yaşındaki Asmin Asel Ç., ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akut karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve özefageal varis kanaması bulunan Asmin Asel Ç.'nin karaciğer nakli için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Asmin, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.