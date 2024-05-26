Tokat'ta karayoluna çıkan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

TOKAT'ta karayoluna çıkan anne ayı ve 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Fatlı Köprüsü mevkisinde yola çıkan anne ayı ve 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlardan korkan ayı ve yavrularının kaçtığı anlar kameralara yansıdı.