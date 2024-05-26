Tokat'ta karayoluna çıkan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

TOKAT'ta karayoluna çıkan anne ayı ve 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Fatlı Köprüsü mevkisinde yola çıkan anne ayı ve 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlardan korkan ayı ve yavrularının kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.