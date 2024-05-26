Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü

SEKİZİNCİ BİTİRDİK
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Corendon Alanyaspor ise ligi 52 puanla 8. sırada tamamladı. Temsilcimiz, sıralamadaki bu yeriyle çoğu BŞB 9 il, 3 de İstanbul takımını solladı.
GALATASARAY, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da büyük coşkuyla kutlandı.
Çorum Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.