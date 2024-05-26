26 May 2024 - 22:18- Spor G:

Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü

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GALATASARAY, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da büyük coşkuyla kutlandı.

Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü mask
Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü
Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü
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Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü

SEKİZİNCİ BİTİRDİK

Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü


SÜPER Lig'deki temsilcimiz Corendon Alanyaspor ise ligi 52 puanla 8. sırada tamamladı. Temsilcimiz, sıralamadaki bu yeriyle çoğu BŞB 9 il, 3 de İstanbul takımını solladı.

Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü
Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü
Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü

# İstanbul

26 May 2024 - 22:18 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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