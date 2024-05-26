26 May 2024 - 22:18- Spor

Alanyalı GS'liler sokaklara döküldü

GALATASARAY, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. kez şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da büyük coşkuyla kutlandı.