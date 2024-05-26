Cem Küçük’ten Emeklilere Müjde! En Düşük Emekli Maaşı 10 Bin TL’de Kalmayacak!

Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan maaş zammının, düşük gelirlileri yeterince desteklemediği, en düşük emekli aylığının 10 bin TL’de kalarak yaklaşık 8 milyon emekliyi etkilediği belirtiliyor. Yapılan zamların, enflasyon karşısında emeklilerin yaşam standartlarını iyileştiremediği ifade ediliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon farkı tahminiyle, emeklilerin beklentilerini karşılamak için umutlar Temmuz ayına bağlanmış durumda.

BEKLENTİLER TEMMUZ AYINDA

Türkiye Gazetesi’nin YouTube kanalında yer alan ünlü gazeteci Cem Küçük’ün açıklamaları, milyonlarca emekli ve memur için umut verici nitelikte. Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle maaşlarda önemli artışlar bekleniyor. Küçük, en düşük memur aylığının 42 ila 43 bin TL olmasını beklerken, en düşük emekli aylığının ise 10 bin TL’de kalmasının büyük bir uçurum oluşturduğunu vurguluyor. Bu durumun giderilmesi gerektiğini ifade ediyor.

MAAŞ ZAMLARI BEKLENTİLERİ KARŞILAYABİLECEK Mİ?

Temmuz ayında yapılacak maaş zamları ve düzenlemeler, emekli ve memurlar için büyük önem taşıyor. Ancak yapılan zamların, emeklilerin ve düşük gelirli kesimlerin beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Enflasyon karşısında maaşlardaki artışın yeterli olup olmayacağı konusu, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.