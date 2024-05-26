Şampiyon Galatasaray

Küme düşme mücadelesi veren Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray 3 golle hem galibiyetini hem de şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray deplasmanda alacağı her türlü galibiyette puanını 102 yaparak ve şampiyonluğunu ilan etti.



İstanbulspor ile karşılaşan Fenarbahçe ise 6-0 maçı almasına rağmen şampiyonluğa veda etmek zorunda kaldı.

GALATASARAY’IN SÜPER LİG’DE KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR, KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?



Galatasaray, toplamda 24 kez Türkiye lig şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonlukların 23'ü Süper Lig, 1'i ise Türkiye Futbol Şampiyonası'nda kazanılmıştır. Galatasaray, Süper Lig'de en çok şampiyonluk kazanan takımdır. Bundan önceki son şampiyonluklarını 2022-2023 sezonunda kazandılar.

ÇİFTE KUPALI SEZON

Fenerbahçe'nin sahadan çekilip hükmen mağlup olduğu Süper Kupa'dan sonra lig şampiyonluğuyla birlikte çifte sevinç yaşandı.

5'NCİ YILDIZA BİR ADIM KALDI

Galatasaray, 1 kez daha şampiyon olması durumunda 5. yıldızı takacak.

O BİR REKORTMEN

Derbilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Okan Buruk, Süper Lig'de son iki sezona damga vurdu. Geçen sezon 88 puanla şampiyonluğa ulaşan başarılı hoca, Galatasaray'ın başında bu sezon da 17'de 17 yaparak kendine ait olan Süper Lig rekorunu da geliştirdi.

GOL KRALI MAURO ICARDI

Geçtiğimiz sezonu da gol kralı olarak tamamlayan Icardi, Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda da ön planda yer aldı. Attığı 25 golle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Arjantinli oyuncu bu sezonu da gol kralı olarak tamamladı.

TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'YE

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 37. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyetinin dışında sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.