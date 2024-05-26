Alım gücü çöküyor! Emekliler 10 bin lirayla hayatta kalmaya çalışıyor!

Emeklilerin yaşadığı bu kayıplar, CHP’nin Büyük Emekli Mitingi’nde de dile getirildi. Milyonlarca emekli, 10 bin lira gibi en düşük aylıkla hayatta zorlanırken, bu rakamın üzerinde olanlar da ciddi beslenme sıkıntıları yaşamakta. Temmuz ayında en az 12 bin lira seyyanen zam talep ediliyor. İktidarın tasarruf tedbirleri nedeniyle sadece enflasyon oranında zamlar yapması, emeklilerin sefaletini derinleştirecek ve gelir dağılımı uçurumunu genişletecek.
Ocak ayında 20 bin liraya çıkarılan aylık, mayıs sonunda 3 bin 651 liralık bir kayıpla 16 bin 349 liraya gerileyecek. TÜİK verilerine göre ocak-nisan döneminde tüketici fiyat endeksi yüzde 18.72 arttı. Bu da emeklilerin alım gücünün mayıs itibarıyla yüzde 22.33 azaldığını gösteriyor.
Emekliler, temmuz zamlarının sefaleti önlemeyeceğini düşünüyor ve seyyanen zam talep ediyor. Ayrıca, bayram ikramiyesinin 4’e çıkarılmasını, ikramiye tutarının asgari ücrete endekslenmesini ve muayene ve ilaç katılım paylarının kaldırılmasını istiyor. Ayrıca, aylık bağlama oranlarının düşürülmesine yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve sendikal hakların verilmesi talepleri de bulunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.