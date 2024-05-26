LETONYA'NIN Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, önümüzdeki ay Letonya'ya bir çalışma seyahatinde bulunacak.
Şaşmaz, Letonya seyahati kapsamında Başbakan, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Letonya Meclis Başkanı ile görüşecek ve son olarak da Letonya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek.
Letonya çalışma seyahatiyle ilgili bir açıklama yapan Şaşmaz "Bu seyahatte ülkemizin ve Alanyamızın tanıtımı için sunumlar da yapacağım" dedi.
Şaşmaz'a çalışma seyahatinde Yazılım Mühendisi oğlu Emre Şaşmaz eşlik edecek. (Mazlume GÖKTAŞ)
- Ekonomi
Alanya tanıtımı için Letonya yolcusu
Letonya'nın Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Letonya hükümetinden aldığı davetle üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere Letonya'ya gidecek
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.