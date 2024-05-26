Alanya tanıtımı için Letonya yolcusu



LETONYA'NIN Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, önümüzdeki ay Letonya'ya bir çalışma seyahatinde bulunacak.

Şaşmaz, Letonya seyahati kapsamında Başbakan, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Letonya Meclis Başkanı ile görüşecek ve son olarak da Letonya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek.

Letonya çalışma seyahatiyle ilgili bir açıklama yapan Şaşmaz "Bu seyahatte ülkemizin ve Alanyamızın tanıtımı için sunumlar da yapacağım" dedi.

Şaşmaz'a çalışma seyahatinde Yazılım Mühendisi oğlu Emre Şaşmaz eşlik edecek. (Mazlume GÖKTAŞ)