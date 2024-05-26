- Ekonomi

Alanya tanıtımı için Letonya yolcusu

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Letonya'nın Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Letonya hükümetinden aldığı davetle üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere Letonya'ya gidecek

Alanya tanıtımı için Letonya yolcusu mask
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LETONYA'NIN Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, önümüzdeki ay Letonya'ya bir çalışma seyahatinde bulunacak.
Şaşmaz, Letonya seyahati kapsamında Başbakan, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Letonya Meclis Başkanı ile görüşecek ve son olarak da Letonya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek.
Letonya çalışma seyahatiyle ilgili bir açıklama yapan Şaşmaz "Bu seyahatte ülkemizin ve Alanyamızın tanıtımı için sunumlar da yapacağım" dedi.
Şaşmaz'a çalışma seyahatinde Yazılım Mühendisi oğlu Emre Şaşmaz eşlik edecek. (Mazlume GÖKTAŞ)

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26 May 2024 - 19:39 - Ekonomi

Mahreç  Mazluma Göktaş

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