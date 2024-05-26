Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Bayram ikramiyeleri hesaplarda!

Bakan Işıkhan, “Takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini ve ikramiyelerin bayramdan önce verileceğini” ifade etti. İkramiye ödeme tarihlerinin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.
Ayrıca, Bakan Işıkhan beş yıl içinde 2,5 milyon EYT’linin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sisteme gireceğini duyurdu. “Yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımızın emekli olduğunu ve 5 yıl içinde 2,5 milyon vatandaşın sisteme girmesini beklediklerini” belirtti. Şu anda da EYT kapsamında emekli olan ve çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaş olduğunu ifade etti.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.