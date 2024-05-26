26 May 2024 - 19:32- Ekonomi G:

Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Bayram ikramiyeleri hesaplarda!

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Emeklilerin bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre bayramdan önce ödenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre bu yıl bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarılmıştı.

Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Bayram ikramiyeleri hesaplarda! mask
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Bakan Işıkhan, “Takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini ve ikramiyelerin bayramdan önce verileceğini” ifade etti. İkramiye ödeme tarihlerinin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Ayrıca, Bakan Işıkhan beş yıl içinde 2,5 milyon EYT’linin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sisteme gireceğini duyurdu. “Yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımızın emekli olduğunu ve 5 yıl içinde 2,5 milyon vatandaşın sisteme girmesini beklediklerini” belirtti. Şu anda da EYT kapsamında emekli olan ve çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaş olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Bayram ikramiyeleri hesaplarda!

# devam, etti

26 May 2024 - 19:32 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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