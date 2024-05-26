Genç Başkan Özgür Subaşı'ndan Serdar Topraktepe Hoca'ya ziyaret

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe ve Güngören temsilcisi İstanbul Gençlergücüspor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.Beşiktaş kongre üyesi (33366) sicil numarası, İstanbul Kartalgücüspor ve İstanbul Gençlergücüspor kulübü genç Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada; ”2023-2024 futbol sezonunda finalde Trabzonspor'u yenerek Türkiye kupasını kazanan ve sezonu kupayla kapatan Serdar Topraktepe Hocamıza ve mücadele eden tüm oyuncuları kutlar başarılar dileriz.” dedi. Günün anısına genç başkan Özgür Subaşı İstanbul Gençlergücüspor Kulübü formasını hediye etti Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe de tüm takımın imzaladığı ve kendi imzasınında olduğu şampiyonluk formasını hediye etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.