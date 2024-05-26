Genç Başkan Özgür Subaşı'ndan Serdar Topraktepe Hoca'ya ziyaret

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe ve Güngören temsilcisi İstanbul Gençlergücüspor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.Beşiktaş kongre üyesi (33366) sicil numarası, İstanbul Kartalgücüspor ve İstanbul Gençlergücüspor kulübü genç Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada; ”2023-2024 futbol sezonunda finalde Trabzonspor'u yenerek Türkiye kupasını kazanan ve sezonu kupayla kapatan Serdar Topraktepe Hocamıza ve mücadele eden tüm oyuncuları kutlar başarılar dileriz.” dedi. Günün anısına genç başkan Özgür Subaşı İstanbul Gençlergücüspor Kulübü formasını hediye etti Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe de tüm takımın imzaladığı ve kendi imzasınında olduğu şampiyonluk formasını hediye etti.