26 May 2024 - 19:20- Ekonomi G:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjdeli haber: 4.196 TL yardım hesaplara yatıyor!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerini sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjdeli haber: 4.196 TL yardım hesaplara yatıyor! mask
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Bu kapsamda, yaşlı ve engelli bireylere sağlanan ödemelerden biri olan 4.196 TL’lik bayram yardımı, hesaplara yatırılıyor.

Bu ödemeler her ayın 15. gününde gerçekleşirken, Haziran ayında Kurban Bayramı olması sebebiyle ödemelerin erken bir tarihe çekilmesi bekleniyor.

Engelli bireylerin engel oranlarına ve yaşlı bireylerin yaş şartlarına göre belirlenen destek ödemeleri, belirli kriterlere göre değişiyor.

Yüzde 40-69 arasında engel oranına sahip olanlara 2.797 TL, yüzde 70 ve üstü engel oranına sahip olanlara 4.196 TL, 18 yaş altı engelli bireylere ise 2.797 TL ödeme yapılıyor.

Yaşlılık maaşı ise 3.504 TL olarak hesaplara aktarılıyor.

Destek ödemelerinden faydalanmak için engelli bireylerin sağlık raporlarını ibraz etmeleri ve yaşlılık maaşı için 65 yaş üstü olmaları gerekiyor.

Ayrıca başvuru yapacak kişilerin nafaka almaması, gelirlerinin olmaması, SGK’ya bağlı olmamaları ve hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartlarına uymaları gerekiyor.

# Bir, için, sağlık, yüzde

26 May 2024 - 19:20 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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