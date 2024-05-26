Bakan Şimşek’ten memurlara müjde: Esnek ve uzaktan çalışma geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Paket, hayat pahalılığını gidermeyi öncelikli hedef olarak belirliyor ve tüm kamuyu kapsayacak şekilde tasarlandı.
Memur Çalışma Saatleri Düşecek mi, Uzaktan ve Esnek Çalışma Nasıl Olacak?
7Bakan Şimşek’in açıklamasına göre, memur mesai saatleri değişmeyecek ancak çalışma saatleri esnetilecek ve evden çalışma sistemi getirilecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uzaktan ve esnek çalışma modeli üzerinde çalışmalar sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.