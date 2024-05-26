Bakan Şimşek’ten memurlara müjde: Esnek ve uzaktan çalışma geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Paket, hayat pahalılığını gidermeyi öncelikli hedef olarak belirliyor ve tüm kamuyu kapsayacak şekilde tasarlandı.

Memur Çalışma Saatleri Düşecek mi, Uzaktan ve Esnek Çalışma Nasıl Olacak?

7Bakan Şimşek’in açıklamasına göre, memur mesai saatleri değişmeyecek ancak çalışma saatleri esnetilecek ve evden çalışma sistemi getirilecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uzaktan ve esnek çalışma modeli üzerinde çalışmalar sürüyor.