26 May 2024 - 18:55- Ekonomi G:

Bakan Şimşek’ten memurlara müjde: Esnek ve uzaktan çalışma geliyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kamuda tasarruf hareketi kapsamında uzaktan ve esnek çalışma modelleri geliştiriliyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni çalışma düzenlemelerini duyurdu.

Bakan Şimşek’ten memurlara müjde: Esnek ve uzaktan çalışma geliyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Paket, hayat pahalılığını gidermeyi öncelikli hedef olarak belirliyor ve tüm kamuyu kapsayacak şekilde tasarlandı.

Memur Çalışma Saatleri Düşecek mi, Uzaktan ve Esnek Çalışma Nasıl Olacak?

Bakan Şimşek’ten memurlara müjde: Esnek ve uzaktan çalışma geliyor!

7Bakan Şimşek’in açıklamasına göre, memur mesai saatleri değişmeyecek ancak çalışma saatleri esnetilecek ve evden çalışma sistemi getirilecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uzaktan ve esnek çalışma modeli üzerinde çalışmalar sürüyor.

# Bir, açıklama, Olacak

26 May 2024 - 18:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ev sahibi olmak isteyen kiracılara müjde: Faizler düştü mask
Ev sahibi olmak isteyen kiracılara müjde: Faizler düştü
Tabela değişti! Benzine indirim geldi mask
Tabela değişti! Benzine indirim geldi
Akaryakıtta tabelalar değişiyor mask
Akaryakıtta tabelalar değişiyor
Kurbanlık fiyatları açıklandı: Güncel kurbanlık fiyatları 2024 mask
Kurbanlık fiyatları açıklandı: Güncel kurbanlık fiyatları 2024
Borsa şaşkına döndü: Para basan hisseye yasak şoku! mask
Borsa şaşkına döndü: Para basan hisseye yasak şoku!
Duyduk duymadık demeyin: e-Devlet yeni hizmetini duyurdu! Herkesi ilgilendiriyor... mask
Duyduk duymadık demeyin: e-Devlet yeni hizmetini duyurdu! Herkesi ilgilendiriyor...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber