26 May 2024 - 17:52- Turizm G:

Alanya dostu Baraner o turist kitlesine dikkat çekti

ABONE OL Google News Sayfamız

‘Seyahat acenteleri için büyük bir pazar potansiyeli sunan en Bestager'ler hakkında önümüzdeki yıllarda daha fazla odaklanacağız ve bu hedef kitleye uygun seyahat teklifleri sunacağız. Seyahat acentelerinin danışmanlık yetenekleri bu noktada önemli bir rol oynamaktadır’. Bu mesajlar, Bingen am Rhein'de düzenlenen "Rhein 66 Bestager Konferansı"nda Perşembe günü ilk kez açıklandı

Alanya dostu Baraner o turist kitlesine dikkat çekti mask
Alanya dostu Baraner o turist kitlesine dikkat çekti
Alanya dostu Baraner o turist kitlesine dikkat çekti
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BİNGEN şehri tarafından davet edilen tur operatörleri, seyahat acenteleri, hizmet sağlayıcılar ve destinasyonlardan yaklaşık 50 temsilci, Ren Vadisi Kongre Merkezi'nde düzenlenen uzman konferansına katıldı. Twin Cities World Tourism Forum (TCWTF) tarafından, seyahat acentesi işbirliği RTK ve orta ölçekli iş birliği ASR'nin desteğiyle bu etkinlik gerçekleştirildi.

TCWTF Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, yaşlı turistlerin seyahat sektöründe önemli bir pazar potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Almanya'da 2034 yılına kadar bugünkü sayıya kıyasla 14 milyon daha fazla emeklinin olacağını ve 2034 yılına kadar 27 milyon kişinin 67 yaş üzeri büyük bir kitle oluşturacağını belirtti. Baraner, bu durumun seyahat endüstrisi için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Corps Touristique Başkanı Hanna Kleber, yaşlı turistlerin huzur ve refahı aradıklarını ve seyahat acentelerinin onlara sağlayacakları özel ve kişiselleştirilmiş hizmetlere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu noktada doğru iletişimin ve hizmetin önemli olduğunu vurgulayan Kleber, seyahat danışmanlarının bu trendleri ve talepleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Almanya’nın sağlık ve zindelik turları konusunda lider tur operatörü Fit Reisen'in genel müdürü Claudia Wagner, Bestager’lerin en iyi kişiselleştirilmiş seyahat paketlerine olan taleplerinin arttığını söyledi. Müşterilerin artık sıradan tur paketleri yerine kendilerine özel ve özelleştirilmiş deneyimler aradıklarını belirten Wagner, seyahat şirketlerinin bu doğrultuda hizmetlerini şekillendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

ASR patronu ve seyahat acentası sahibi Anke Budde, seyahat acentelerinin Bestager’lere en en iyi hizmeti sunabilmeleri için iyi bilgiye sahip olmalarının ve kendilerini bu konuda geliştirmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Destinasyonlar ve oteller ile işbirliği içinde çalışarak müşterilerine en iyi deneyimi sunmaları gerektiğini belirten Budde, sektörün bu şekilde daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

Konferans, gelecekte düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek ve bir sonraki etkinliğin Temmuz 2025'te yapılacağı planlanıyor. Bu tür etkinliklerin seyahat sektöründeki yenilikleri ve trendleri belirlemesi beklenmektedir.

# kadar, Bir, için, etti, merkezi, sağlık, Özel, pazar

26 May 2024 - 17:52 - Turizm

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2023'te 1,3 milyar kişi seyahat etti! Türkiye dünya beşincisi oldu mask
2023'te 1,3 milyar kişi seyahat etti! Türkiye dünya beşincisi oldu
Fransız turistler Alanya’ya denizden geldi mask
Fransız turistler Alanya’ya denizden geldi
Dev Oosterdam Alanya'ya geldi mask
Dev Oosterdam Alanya'ya geldi
Almanlar gecikmeli gelecek mask
Almanlar gecikmeli gelecek
Otellerin kredi borcunda büyük artış mask
Otellerin kredi borcunda büyük artış
'Antalya'da en az 150 kaçak rehber var' mask
'Antalya'da en az 150 kaçak rehber var'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber