Alanya dostu Baraner o turist kitlesine dikkat çekti

BİNGEN şehri tarafından davet edilen tur operatörleri, seyahat acenteleri, hizmet sağlayıcılar ve destinasyonlardan yaklaşık 50 temsilci, Ren Vadisi Kongre Merkezi'nde düzenlenen uzman konferansına katıldı. Twin Cities World Tourism Forum (TCWTF) tarafından, seyahat acentesi işbirliği RTK ve orta ölçekli iş birliği ASR'nin desteğiyle bu etkinlik gerçekleştirildi.

TCWTF Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, yaşlı turistlerin seyahat sektöründe önemli bir pazar potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Almanya'da 2034 yılına kadar bugünkü sayıya kıyasla 14 milyon daha fazla emeklinin olacağını ve 2034 yılına kadar 27 milyon kişinin 67 yaş üzeri büyük bir kitle oluşturacağını belirtti. Baraner, bu durumun seyahat endüstrisi için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Corps Touristique Başkanı Hanna Kleber, yaşlı turistlerin huzur ve refahı aradıklarını ve seyahat acentelerinin onlara sağlayacakları özel ve kişiselleştirilmiş hizmetlere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu noktada doğru iletişimin ve hizmetin önemli olduğunu vurgulayan Kleber, seyahat danışmanlarının bu trendleri ve talepleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Almanya’nın sağlık ve zindelik turları konusunda lider tur operatörü Fit Reisen'in genel müdürü Claudia Wagner, Bestager’lerin en iyi kişiselleştirilmiş seyahat paketlerine olan taleplerinin arttığını söyledi. Müşterilerin artık sıradan tur paketleri yerine kendilerine özel ve özelleştirilmiş deneyimler aradıklarını belirten Wagner, seyahat şirketlerinin bu doğrultuda hizmetlerini şekillendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

ASR patronu ve seyahat acentası sahibi Anke Budde, seyahat acentelerinin Bestager’lere en en iyi hizmeti sunabilmeleri için iyi bilgiye sahip olmalarının ve kendilerini bu konuda geliştirmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Destinasyonlar ve oteller ile işbirliği içinde çalışarak müşterilerine en iyi deneyimi sunmaları gerektiğini belirten Budde, sektörün bu şekilde daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

Konferans, gelecekte düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek ve bir sonraki etkinliğin Temmuz 2025'te yapılacağı planlanıyor. Bu tür etkinliklerin seyahat sektöründeki yenilikleri ve trendleri belirlemesi beklenmektedir.