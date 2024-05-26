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Yıllar sonra Alanya’da buluştular

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İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği üyeleri, okulun mezunlarından olan Alanya'nın tanınmış turizmcilerinden Mehmet Hacıkadiroğlu’nun öncülüğünde yıllar sonra Alanya’da bir buluştu. Kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen üyeler geçmişi yad ederek anılarını tazelediler

Yıllar sonra Alanya’da buluştular mask
Yıllar sonra Alanya’da buluştular
Yıllar sonra Alanya’da buluştular
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TÜRKİYE’NİN en köklü okullarından olan ve bir dönem Mustafa Kemal Atatürk’ün de karargah olarak kullandığı İzmir Türk Koleji’nin mezunları Alanya’da buluşma gerçekleştirdi. Okulun mezunlarından olan Alanya’nın sevilen isimlerinden, Atatürk aşığı Mehmet Hacıkadiroğlu öncülüğünde organize edilen kahvaltı etkinliği, Bonjour La Vie Restoranda gerçekleştirildi. Anılarını tazeleyen üyeler keyifli bir gün geçirdi. İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği üyeleri daha sonra Alanya’nın farklı bölgelerini gezerek günün tadını çıkardılar.

# türkiye, Bir, Atatürk, Alanya, İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği üyeleri

26 May 2024 - 17:50 - Gündem

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