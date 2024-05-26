Yıllar sonra Alanya’da buluştular

TÜRKİYE’NİN en köklü okullarından olan ve bir dönem Mustafa Kemal Atatürk’ün de karargah olarak kullandığı İzmir Türk Koleji’nin mezunları Alanya’da buluşma gerçekleştirdi. Okulun mezunlarından olan Alanya’nın sevilen isimlerinden, Atatürk aşığı Mehmet Hacıkadiroğlu öncülüğünde organize edilen kahvaltı etkinliği, Bonjour La Vie Restoranda gerçekleştirildi. Anılarını tazeleyen üyeler keyifli bir gün geçirdi. İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği üyeleri daha sonra Alanya’nın farklı bölgelerini gezerek günün tadını çıkardılar.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.