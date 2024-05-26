Uzmandan 4 ile flaş deprem uyarısı: 7,3'e kadar yükselir

Flash TV'de canlı yayına katılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi başlıca illere deprem uyarısı yaptı. Ercan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



'AYDIN, İZMİR, BODRUM VE FETHİYE'NİN YERLERİNİ DEĞİŞTİREMEZSİN'





" Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu her zaman söylüyoruz. Türkiye verimli bir ovada yer aldığı için hepsi kırık kuşakları içerisinde yer alır. Dolasıyla bizim büyükşehirlerimizin hepsi (Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu) dışında birinci derece deprem kuşakları üzerindedir. Bunların yerlerini değiştirmek mümkün değil. Aydın, İzmir, Bodrum ve Fethiye’nin yerlerini değiştiremezsin. Burada yapılması gereken sağlam yerde sağlam konutu yapmaktır. Yapıları yıkan depremin odağından çıkan sarsıntı gücüdür.

'7,3'E KADAR DEPREM YÜKSELİR'

Kuzey Anadolu Kırığı Bingöl’den başlayıp buraya kadar tek kolla gelirken buradan dallanır. Bu dallardan bir tanesi Gemlik kolu olarak devam eder. İznik Gölü’nden geçtikten sonra Gemlik Körfezi’ne girer ve Mudanya üzerinden Bandırma ve Erdek’e gider. Erdek’ten sonra bu kırığın adı değişir ve Edincik olur. Bugün bizim adını andığımız Balıkesir iline bağlı olan Kapıdağ Yarımadası’nı ada biçiminde kesmek gayreti içindedir. Çünkü yer diridir. Milyonlarca yıl sonra göreceğiz ki Kapıdağ Yarımadası bir ada olmuş. Burada Balıkesir ilinden söz ediyorum. Balıkesir ve Bursa’yı etkileyen Kuzey Anadolu Kırığı’nın güney koludur. Bu güney kolu Ulubatlı üzerinden geliyor Manyas’a buradan da Yenice-Gönen Kırığı olarak Altınoluk’tan Edremit Körfezi’ne giriyor. Edremit Körfezi çok önemli, kuzeyi Çanakkale’ye aittir. Bunun üzerinde bir de Çan-Biga Kırığı vardır. Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır. Bunların üretebileceği deprem büyüklükleri 7,3’e kadar yükselir. Bunlar depremlerini bekliyor."

Kaynak: FLASH TV