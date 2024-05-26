- Asayiş

Seyir halinde alev topuna döndü

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir sırasında otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halinde alev topuna döndü mask
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N.S.I (25) adlı kadının kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü, indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle tüm aracı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, Otomobil, acil, merkezi

26 May 2024 - 15:54 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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