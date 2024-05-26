Seyir halinde alev topuna döndü

N.S.I (25) adlı kadının kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü, indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle tüm aracı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA