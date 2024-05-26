Korkunç kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Selçuk Eşkin'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selçuk Eşkin ile yanındaki arkadaşı Metin Taneri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemeler sonrası cenazeleri hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA