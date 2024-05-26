Antalya'da feci kaza! 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için otomobili ile yola çıkan Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil, köprüden geçerken sulama kanalına düştü. 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, 1,5 yaşındaki Omar Hamdi sudan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kız kardeşler İbdisem Berho (25) ile Rihan Berho'ya ise ulaşılamadı. Omar Hamdi hastanede kurtarılamazken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AFAD ekipleri, kız kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, gece boyunca kanal ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Sonuç alınamayınca bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Arama Kurtarma Su Altı ekibi, AFAD, UMKE, ANDA ve İHH'nın katılımıyla dün sabah yeniden çalışma başlatıldı. Ekipler, kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta, İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Rihan Berho'yu arama çalışmaları da bu sabah yeniden başladı. Ekipler, otomobilin düştüğü nokta ile debisi düşürülen kanalın ayrıldığı küçük kanalları da arıyor. Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alan ile kanalın denize ulaştığı 4 alanda arama yapıyor. Dronun da kullanıldığı arama çalışmaları, kanalın denizle buluştuğu noktada devam ediyor. (DHA)

Kaynak: DHA