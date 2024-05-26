- Gündem

AK Parti'nin acı günü! Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği ameliyat sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı

AK Parti'nin acı günü! Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti mask
AK Parti'nin acı günü! Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

GEÇEN zamanda anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardında yoğun bakım servisine kaldırılan Erol, fenalaşarak hayatını kaybetti. 2021 Şubat ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten 65 yaşındaki Ahmet Ali Erol, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın amcasının kızıyla evli ve 1 kızı bulunuyordu. Ahmet Ali Erol’un cenazesinin, Sorgun Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Erol’un ölüm haberi Manavgat’ta büyük üzüntüye neden oldu.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI


Alanyalı önceki dönem Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. Çavuşoğlu, “Çalışkan, dürüst ve memleket sevdalısı, kıymetli bir yol arkadaşımızı kaybettik. Manavgat İlçe Başkanımız Ahmet Ali Erol ağabeye Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. Şehrimize ve partimize olan hizmetlerini hep hayırla yad edeceğiz. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin acı günü! Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal, Özel, Antalya, için, 2021

26 May 2024 - 15:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Türkiye'yi gezmeye uçaklarıyla geldiler mask
Türkiye'yi gezmeye uçaklarıyla geldiler
İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı mask
İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu: Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak mask
Bakan Uraloğlu: Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak
Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3) mask
Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3)
37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında andılar mask
37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında andılar
Belediye işçisinin 21 yılda hazırladığı Sur ilçesinin maketi, turistler için harita görevi görüyor mask
Belediye işçisinin 21 yılda hazırladığı Sur ilçesinin maketi, turistler için harita görevi görüyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber