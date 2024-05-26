AK Parti'nin acı günü! Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti

GEÇEN zamanda anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardında yoğun bakım servisine kaldırılan Erol, fenalaşarak hayatını kaybetti. 2021 Şubat ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten 65 yaşındaki Ahmet Ali Erol, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın amcasının kızıyla evli ve 1 kızı bulunuyordu. Ahmet Ali Erol’un cenazesinin, Sorgun Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Erol’un ölüm haberi Manavgat’ta büyük üzüntüye neden oldu.





ÇAVUŞOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI



Alanyalı önceki dönem Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. Çavuşoğlu, “Çalışkan, dürüst ve memleket sevdalısı, kıymetli bir yol arkadaşımızı kaybettik. Manavgat İlçe Başkanımız Ahmet Ali Erol ağabeye Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. Şehrimize ve partimize olan hizmetlerini hep hayırla yad edeceğiz. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi