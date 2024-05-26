26 May 2024 - 14:43- Gündem G:

Dikkat! Okumadan dışarı çıkmayın. Meteoroloji saat vererek uyardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji, 26 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin hava durumu rapora göre çok sayıda ilde sağanak yağış beklenirken kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Dikkat! Okumadan dışarı çıkmayın. Meteoroloji saat vererek uyardı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Yer, sağanak, meteoroloji

26 May 2024 - 14:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Türkiye'yi gezmeye uçaklarıyla geldiler mask
Türkiye'yi gezmeye uçaklarıyla geldiler
İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı mask
İnşaat kazı alanında ikinci 'mezar odası' ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu: Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak mask
Bakan Uraloğlu: Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak
Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3) mask
Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3)
37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında andılar mask
37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında andılar
Belediye işçisinin 21 yılda hazırladığı Sur ilçesinin maketi, turistler için harita görevi görüyor mask
Belediye işçisinin 21 yılda hazırladığı Sur ilçesinin maketi, turistler için harita görevi görüyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber