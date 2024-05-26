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Demet Özdemir mini elbisesiyle yürekleri hoplattı

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medyada iddialı pozlar vermeye devam ediyor. Son olarak siyah mini elbisesiyle yatağın üzerine sere serpe uzandığı pozlarını paylaştı.

Demet Özdemir mini elbisesiyle yürekleri hoplattı mask
Demet Özdemir mini elbisesiyle yürekleri hoplattı
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Demet Özdemir Adım Farah dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Oyuncu son olarak siyah mini elbisesiyle yatağın üzerine sere serpe uzandığı pozlarını paylaştı. 

Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi. Bu iddialı pozlara yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri ünlü oyuncuya "Bu pozlar ne", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı. 

Demet Özdemir mini elbisesiyle yürekleri hoplattı

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Sosyal, başladı, oyuncu

26 May 2024 - 14:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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