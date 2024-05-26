Demet Özdemir mini elbisesiyle yürekleri hoplattı

Demet Özdemir Adım Farah dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Oyuncu son olarak siyah mini elbisesiyle yatağın üzerine sere serpe uzandığı pozlarını paylaştı.

Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi. Bu iddialı pozlara yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri ünlü oyuncuya "Bu pozlar ne", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi