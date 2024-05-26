Demet Özdemir mini elbisesiyle yürekleri hoplattı

Demet Özdemir Adım Farah dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Oyuncu son olarak siyah mini elbisesiyle yatağın üzerine sere serpe uzandığı pozlarını paylaştı.
Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi. Bu iddialı pozlara yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri ünlü oyuncuya "Bu pozlar ne", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.