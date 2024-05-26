Yaşlı kadın evinin bahçesinde can verdi

Evinin bahçesinde fidan dikmeye giden Hacer Aktaş’ın geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi. Akşam saatlerinde köye giden ekipler, bahçede yaptığı aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü gördü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA