- Asayiş

Yaşlı kadın evinin bahçesinde can verdi

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Bartın'da Köyyeri köyünde, evlerinin bahçesindeki foseptiğe düşen Hacer Aktaş (63), hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın evinin bahçesinde can verdi mask
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Evinin bahçesinde fidan dikmeye giden Hacer Aktaş’ın geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi. Akşam saatlerinde köye giden ekipler, bahçede yaptığı aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü gördü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# sağlık, ilgili

26 May 2024 - 14:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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