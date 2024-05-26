- Asayiş

Otelde feci kaza! 5'inci kattan aşağıya düştü

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Niğde'de acı olay yaşandı. Otelin 5'inci kat penceresinden düşen İlknur Özaslan (19), hayatını kaybetti. Özaslan ile tartıştığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

Otelde feci kaza! 5'inci kattan aşağıya düştü mask
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Otelin 5'inci katındaki odada kalan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odasındaki kadınla tartıştığı iddia edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, ilgili, Polis

26 May 2024 - 14:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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