- Magazin

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj, Amsterdam’da Schiphol Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Nicki Minaj, İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi yanında bulunan uyuşturucuyu ülke dışına çıkarmaya çalışması nedeniyle gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaparak  "Şimdi esrar bulduklarını ve başka yetkililerin diğer hazır ruloları tartmak için buraya gelmesi gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı. Hollanda polisi, Minaj'ın gözaltına alındığını doğruladı ve bu tür maddelerin ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

# etti, Sosyal, için, açıklama, şarkıcı

26 May 2024 - 13:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Cezaevinde kendini yaraladı! Fenomen Bahar Candan hastaneye kaldırıldı mask
Cezaevinde kendini yaraladı! Fenomen Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam oyuncusu Fatma Karanfil'den kötü haber mask
Yeşilçam oyuncusu Fatma Karanfil'den kötü haber
Yalı Çapkını'nda üzen ayrılık! Emre Altuğ... mask
Yalı Çapkını'nda üzen ayrılık! Emre Altuğ...
Survivor All Star'a iddialı yarışmacı veda etti mask
Survivor All Star'a iddialı yarışmacı veda etti
Bahar dizisine sürpriz oyuncu geliyor mask
Bahar dizisine sürpriz oyuncu geliyor
Ajda Pekkan'dan o yasaya sert tepki! "Bizi de uyutsunlar o zaman" mask
Ajda Pekkan'dan o yasaya sert tepki! "Bizi de uyutsunlar o zaman"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber