Ünlü şarkıcı gözaltına alındı

Nicki Minaj, İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi yanında bulunan uyuşturucuyu ülke dışına çıkarmaya çalışması nedeniyle gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Şimdi esrar bulduklarını ve başka yetkililerin diğer hazır ruloları tartmak için buraya gelmesi gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı. Hollanda polisi, Minaj'ın gözaltına alındığını doğruladı ve bu tür maddelerin ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi