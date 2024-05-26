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Son dakika! Bingöl'de deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl Karlıova'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

26 May 2024 - 13:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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