Festivale Türk-Yunan dostluğu damga vurdu

Alanya Belediyesi’nin 22'ncisini düzenlediği Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nin ikinci günü, DJ Tuense ve Ziynet Sali konserleriyle tamamlandı. Gün boyunca süren etkinlikler ve gösterilerin ardından muhteşem konserlerle festival coşkusu tavan yaptı. Belediye Sarayı arkasında gerçekleştirilen programda sahneye ilk olarak Radyo D’nin sevilen isimlerinde DJ Tuense çıktı. Birbirinden hareketli şarkılarıyla alanı dolduran vatandaşları coşturan DJ Tuense’ye, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, minyatür sanatçısı Merve Karlı’nın hazırladığı Alanya Gravürü'nü hediye etti. DJ Tuense performansının ardından sahneyi ünlü sanatçı Ziynet Sali’ye devretti.





ZİYNET SALİ’DEN MÜZİK ŞÖLENİ





Türkiye’nin en popüler sanatçılarından olan ve şarkıları hem ülkemizde hem de Balkanlar'da milyonlarca kişitarafından dinlenen Ziynet Sali, alkışlar eşliğinde sahneye geldi. Müzisyen kadrosu ve dansçılarıyla festivale yakışır bir performans sergileyen Ziynet Sali, birbirinden güzel şarkılarını Alanya halkıyla beraber söyledi. Alanı tamamen dolduran dinleyiciler, müzik ve görsel şölenin tadını doyasıya çıkardılar. Bazı vatandaşlar da plajdan bu unutulmaz konsere şahitlik ettiler. Alkış ve tezahüratlarla sahneye gelen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatçı Ziynet Sali’ye teşekkür ederek, bir demet çiçek ve Merve Karlı tarafından yapılan Alanya Gravürü takdim etti. Hediyeleri çok beğendiğini söyleyen Ziynet Sali, Başkan Özçelik’le hatıra fotoğrafı çektirdi.



SAHNEDE TÜRK-YUNAN DOSTLUK RÜZGARLARI ESTİ



Duygulu anlar yaşayan sanatçı Ziynet Sali’ye bir de sürpriz yapıldı. Festival kapsamında Alanya Belediyesi'nin davetlisi olarak gelen Yunanistan'daki kardeş şehri Nea Ionia delegasyonu üyeleri, ellerinde Türk ve Yunan bayraklarıyla sahneye davet edildiler. Mübadele nedeniyle Alanya’dan giden Rumların torunları, 102 yıl sonra kente gelerek, dostluk rüzgarları estirerek, Ziynet Sali ile birlikte Türkçe Yunanca şarkılar söylediler. Şarkılara, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak da eşlik etti. Neo Ionia'dan gelen delegasyonda; Belediye Başkan Yardımcıları Georgios Stefas, Ionnis Lazaridis ve Georgia Tsompanidou ile Belediye Meclis Başkanı Christos Anamourloglou yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan Türk-Yunan dostluğu vurgusu, vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Ziynet Sali konseri büyük bir coşkuyla geç saatlere kadar sürdü. Öte yandan festivalin son günü olan 26 Mayıs Pazar günü, Belediye Sarayı arkasındaki sahnede DJ Suat Ateşdağlı ve Yeni Türkü yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi