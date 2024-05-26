- Asayiş

Öğretmenin hazin sonu: İki otomobil çarpıştığı kazada can verdi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada öğretmen Serkan Kaya (37) ile esnaf Mehmet Işıklar (42) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Öğretmenin hazin sonu: İki otomobil çarpıştığı kazada can verdi mask
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Furkan Gök yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki öğretmen Serkan Kaya ile esnaf Mehmet Işıklar, araçtan dışarı fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serkan Kaya ile diğer otomobildeki yaralılar Furkan Gök ile Kevser G., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Serkan Kaya, hastanede kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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26 May 2024 - 13:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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