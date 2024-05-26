Öğretmenin hazin sonu: İki otomobil çarpıştığı kazada can verdi

Furkan Gök yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki öğretmen Serkan Kaya ile esnaf Mehmet Işıklar, araçtan dışarı fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serkan Kaya ile diğer otomobildeki yaralılar Furkan Gök ile Kevser G., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Serkan Kaya, hastanede kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA