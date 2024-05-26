Türkiye'yi gezmeye uçaklarıyla geldiler

ALMANYA'dan Türkiye'ye sportif uçaklarla gelen, aralarında doktor ve avukatların da bulunduğu havacılık tutkunu 15 pilot ile ailelerinin son durağı, Eskişehir oldu. Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne uçaklarıyla gelen 15 pilot ve aileleri, 4 gün boyunca kenti gezdikten sonra ülkelerine dönecek.

Almanya'dan 15 sportif uçakla Türkiye'nin tarihi ve turistlik bölgelerini gezmek için yola çıkan havacılık tutkunları, İstanbul, Antalya ve Adıyaman'ın ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ne iniş yaptı. Fly2Troy Grubu'nun organize ettiği Türkiye gezisi için gelen pilotlar havacılık merkezinde çiçeklerle karşılandı. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Kamuran Keskin, Almanya'dan gelen havacılık tutkunlarının Antalya ve Adıyaman'da geziler yaptıklarını ve son olarak da Eskişehir'e geldiklerini söyledi.

'TÜRKİYE'MİZ ADINA GURUR VERİCİ'

Alman pilotları, Eskişehir'de ağırladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Keskin, "Ülkemizdeki havacılık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş olan ve yıllardır bu amaca hizmet eden faaliyetleri ile adını uluslararası boyutta duyuran Sivrihisar Havacılık Merkezi, Türkiye'deki amatör ve sportif havacılığın gelişmesinde rol oynayan en önemli tesislerden birisidir. Özellikle her yıl on binlerce kişiyi ağırlayan SHG Airshow/Sivrihisar Hava Gösterileri'nin 'Avrupa Hava Gösterileri Konseyi' tarafından Avrupa'da icra edilen önemli Hava Gösterileri Listesi’ne alınması Türkiye'miz adına gurur vericidir. Fly2Troy Grubu tarafından organize edilen turistik gezi için Almanya'dan yola çıkan birçok farklı tip hava aracı, Çanakkale, Efes, Antalya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kapadokya ve İstanbul gibi yerleri de rotalarına ekledi. Adıyaman Havalimanı'ndan kalkan ve yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından pilotlar, Eskişehir'e vardı. Ülkemizde havacılığın gelişmesi adına bu tür gezilerin ve faaliyetlerin artması için çalışmalar yapıyoruz. Yabancı tescilli hava araçlarına uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılmasıyla ülkemizde havacılık turizminin gelişmesinde büyük faydalar sağladı” dedi.

Alman pilotlar ve aileleri, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde tarihe tanıklık eden uçakların yer aldığı M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni de gezdi. Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne uçaklarıyla gelen 15 pilot, 4 gün boyunca çevredeki tarihi ve turistlik bölgeleri gezdikten sonra yine geldikleri uçaklarla ülkelerine dönecek.