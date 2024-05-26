- Ekonomi

Alanya'da kredi kartı oyununa dikkat! Siz de bu tuzağa düşebilirsiniz

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İstanbul Beyoğlu'nda. bir mağazada turist dolandırıcılığı yaşanandı. Uzmanlar ise Alanya başta olmak üzere turistlerin yoğunlukta olduğu tüm bölgelerin esnaflarına uyarıda bulundu.

Alanya'da kredi kartı oyununa dikkat! Siz de bu tuzağa düşebilirsiniz mask
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi’ndeki bir kadın giyim mağazasında turist dolandırıcılığı vakası yaşandı. Kendisini Amerika’da yaşayan bir Filistinli olarak tanıtan turist, bir elbise beğendi ve 2500 liralık ödemesini kredi kartıyla yaptı. Ardından tekrar mağazaya dönen turist ürünü almadığını iddia ederek para iadesi talebinde bulundu. Bankaya talepte bulunan turistin isteği karşısında işletme sahibinin hesabına bloke konuldu. 

BANKA İŞLEMİ GERİ ALMADI


İşletme sahibi ise güvenlik kamerası kayıtları ve fişini kanıt olarak sunmasına rağmen banka işlemi geri almadı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar ise özellikle turistlerin yoğunlukta olduğu yerlerde olan işletmeleri bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarıyor. İşletmelerin işlem yapılan slipleri kasada tutması, yabancı müşterilerle sıkça çalışılıyorsa güvenlik kamerası kayıtlarının tutulması ve saklanması önem taşıdığının altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Yer, İstanbul

26 May 2024 - 12:44 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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