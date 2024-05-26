Alanya'da kredi kartı oyununa dikkat! Siz de bu tuzağa düşebilirsiniz

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi’ndeki bir kadın giyim mağazasında turist dolandırıcılığı vakası yaşandı. Kendisini Amerika’da yaşayan bir Filistinli olarak tanıtan turist, bir elbise beğendi ve 2500 liralık ödemesini kredi kartıyla yaptı. Ardından tekrar mağazaya dönen turist ürünü almadığını iddia ederek para iadesi talebinde bulundu. Bankaya talepte bulunan turistin isteği karşısında işletme sahibinin hesabına bloke konuldu.
BANKA İŞLEMİ GERİ ALMADI
İşletme sahibi ise güvenlik kamerası kayıtları ve fişini kanıt olarak sunmasına rağmen banka işlemi geri almadı.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar ise özellikle turistlerin yoğunlukta olduğu yerlerde olan işletmeleri bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarıyor. İşletmelerin işlem yapılan slipleri kasada tutması, yabancı müşterilerle sıkça çalışılıyorsa güvenlik kamerası kayıtlarının tutulması ve saklanması önem taşıdığının altını çizdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.