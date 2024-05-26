Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3)

YAĞIŞLARDA 5 YILIN REKORU

Hatay Valiliği, gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yazılı açıklama yaptı. 5 saatlik zaman diliminde metrekareye 111 kilo 200 gram yağış düştüğünün vurgulandığı açıklamada, bu miktarın son 5 yılın mayıs ayı içerisinde ölçülen en yüksek yağış miktarı olduğu belirtildi. Kent genelinde su baskını ve mahsur kalmalarla ilgili toplam 204 ihbarın alındığının kaydedildiği açıklamada, "İlimiz genelinde toplam 49 adet konteynerimiz yağışlardan tahliye edilmeyi gerektirmeyen ölçüde etkilenmiş, 1 konteynerde yaşayan 5 kişilik bir ailemizin tahliyesi sağlanmıştır. Günyazı ve Küçükdalyan mahallesinde yaşanan dere taşmasına DSİ ekiplerimiz tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, mahsur kalan toplam 75 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR

Kapanan yollardaki çalışmalara ilişkin açıklamada şöyle denildi: "Antakya ilçesi Atatürk Caddesi eski Orman İşletme Müdürlüğü ile Köprübaşı mevkisi arasındaki yol, Antakya liçesi Expo Yolu, Antakya liçesi Çevre Yolu TOKİ Alt Geçidi ile Çekmece Köprüsü arasındaki yol, Defne ilçesi Harbiye Caddesi, Defne liçesi Uğur Mumcu Bulvarı Alt Geçidi yollarının trafiğe açılması sağlanmıştır. Antakya ilçesi Kavaslı Altgeçidi'nde yağışlar sonucunda biriken sular çekilmiş, yapılan temizlik çalışmalar sonucunda kısa sürede trafiğe açılması sağlanacaktır. Samandağ ilçesi Hıdırbey mahallesinde su kanalının taşması sonucu bazı iş yerleri zarar görmüştür. Hasar tespit için ekip gönderilmiştir. Dörtyol ilçesi Çay Mahallesi Çay sokak adresindeki yolda kayma meydana gelmiş ve DSİ ekiplerimizce ıslah çalışması başlatılmıştır. Aşın yağışlardan dolayı geçici olarak trafiğe kapatılan Arsuz Çevlik arasındaki yolda çökmeler meydana gelmiş olup yol Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak yeniden trafiğe açılmıştır. Yağışın, Antakya ve Defne ilçelerimizde yerel olarak devam etmekte olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve devletimizin tüm kurumlarının 24 saat esaslı olarak sahada görev yaptığını bildirir, yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”