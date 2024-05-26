Bu okulda öğrenciler 10 bin TL kazanıyor

Mersin'de Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, döner sermaye kapsamında ürettiği ürünlerle yıllık 50 milyon lira gelir hedefliyor. Okulda kimya, bilişim, harita, tesisat, iklimlendirme, elektrik-elektronik, inşaat, bilişim, makine ve metal teknolojileri gibi programlarda uygulamalı eğitim veriliyor.

Masa, sıra, sandalye, soba, basketbol potası, sıvı sabun, deterjan ve kolonya üreten öğrenciler, AR-GE merkezinde ise proje geliştiriyor. Atölyelerde 18 öğretmen ve 98 öğrenciyle üretimin devam ettiği meslek lisesi, yaptığı yeni protokollerle de gelirini artırdı.

'FABRİKA GİBİ ÜRETİM YAPIYORUZ'



Okul Müdürü Ömer Yiğit, okulun fabrika gibi üretim yaptığını söyledi. Öğrencilerin okurken deneyim kazanmalarının yanı sıra gelir de elde etme şansı yakaladığını belirten Yiğit, "Öğrenciler döner sermayede çalışarak aylık 5-10 bin lira arasında kazanç elde ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı