26 May 2024 - 11:55 - Asayiş

İntihar mı cinayet mi? Düden Çayı'nda sır ölüm

Antalya Düden Çayı’nda erkek bir kişinin cansız bedeni bulundu. Henüz olayın intihar mı cinayet mi olduğu kesinlik kazanmadı.