İntihar mı cinayet mi? Düden Çayı'nda sır ölüm

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 sokak bitimindeki Düden Çayı’nda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler ekiplere ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, deniz polisine bağlı kurbağa adamlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen kurbağa adamlar, çaydaki hareketsiz kişiyi karaya çıkardı.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çaydaki bir ağacın altında çalılıklara takılmış vaziyette bulunan cesedin ölümüne ilişkin polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.