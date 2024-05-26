37 yıl önce şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında andılar

HAKKARİ’de 37 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Şehit Piyade Üsteğmen Halil Durmaz, aynı dönem birlikte görev yaptığı silah arkadaşları tarafından Eskişehir’deki mezarı başında anıldı.

1987 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütüyle çıkan çatışmada 10 silah arkadaşıyla beraber şehit olan Piyade Üsteğmen Halil Durmaz, aynı timde birlikte görev yaptığı silah arkadaşları tarafından Eskişehir Hava Şehitliği’nde bulunan mezarı başında anıldı. Emekli albay Halit Olgun ve diğer asker arkadaşlarını mezarı başında Şehit Durmaz’ın eşi Hülya Durmaz karşıladı. Emekli Albay Halit Olgun, şehit arkadaşlarının ruhunu şad etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Olgun, “Şemdinli-Tütünlü bölgesinde cereyan eden bir çatışma. Bir binbaşı, 2 üsteğmen, yaklaşık 9 erbaş ve erin şehit olduğu bir çatışma. Bu ülkenin bekası için canlarını feda ettiler ve bu ülke varsa burada, bu bayrakların altında yatan şehitlerin, yüzü suyu hürmetine var. Biz askerler olarak vatan, millet, cumhuriyet vazife uğrunda seve seve hayatını feda etmeye yemin etmiş insanlar olarak bundan onur duyuyoruz. Şehit olan arkadaşlarımızın ruhlarını şad etmek için bir araya geldik. Eskişehir’de şehit arkadaşımızı mezarı başında andık” dedi.

Hülya Durmaz da eşinin devrelerinin her yıl anma programı düzenlediğini belirterek şunları söyledi:

Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Karışık duygular yaşadım, eşimin aralarında olmasını çok isterdim. Ama vatanını, bayrağını seven, bir asker olarak da vatanını bizlere tercih etmesi ayriyeten bize gurur veriyor. Bu vatan hepimizin vatanı. Birileri bu vatan için şehit olacak. O şehitlerin arasında, benim sevgili eşim de vardı. Eşim başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

Ziyaretin ardından Şehit Piyade Üsteğmen Halil Durmaz, mezarı başında dualarla anıldı.