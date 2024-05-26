- Dünya

Havada feci kaza. Uçak düştü; pilot hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma pervaneli uçak düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.

Uçak rötar yaptı, manevi tazminat kazandı mask
Havada feci kaza. Uçak düştü; pilot hayatını kaybetti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Spitfire model pervaneli bir avcı uçağı düştü. Kazada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) pilotu hayatını kaybetti.

RAF’tan yapılan açıklamada, “RAF Coningsby yakınlarında meydana gelen trajik bir kaza sonucunda bir RAF pilotunun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit etmek durumundayız. Pilotun ailesi bilgilendirilmiş olup, bu zor zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ederiz” denildi.

Havada feci kaza. Uçak düştü; pilot hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

# Bir, kaza, Gelen, Hava

26 May 2024 - 11:47 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Korkunç heyelan! 100 ev toprak altında kaldı mask
Korkunç heyelan! 100 ev toprak altında kaldı
Toprak kayması faciası: 100'den fazla ölü var mask
Toprak kayması faciası: 100'den fazla ölü var
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi mask
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi
O Avrupa ülkesi açıkça meydan okudu: "Netanyahu'yu tutuklayacağız" mask
O Avrupa ülkesi açıkça meydan okudu: "Netanyahu'yu tutuklayacağız"
İngiltere erken seçimlere gidiyor! İşte o tarih... mask
İngiltere erken seçimlere gidiyor! İşte o tarih...
Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün... mask
Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber