CZN Burak isyan etti: Kendi biletimi alarak Cannes'a geldim

Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "All We Imagine as Light" isimli film, kırmızı halıda sosyal medya fenomeni ve ünlü şef CZN Burak'ı da ağırladı. Ancak bu durum sosyal medyada pek çok kişinin CZN Burak'ı yoğun eleştirisini de beraberinde getirdi. Gelen eleştirilere dayanamayan ünlü fenomen ise bir video paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

'KAFAMIZA GÖRE GELMEDİK'

"Festivale davet üzerine geldik, kafamıza göre gelmedik. Tabii davet üzerine geldikten sonra, ödül töreninde de ödül aldık. İşimizi bitirdik, ülkemize dönüyorum.

'ÇOK KÖTÜ YORUMLAR YAZILIYOR'

Bazı insanlar neden böyle yapıyor, anlamıyorum. Şu anda Türkiye'de en yüksek takipçili Instagram hesabına sahibim. Beğenirsin beğenmezsin, kimseye bir yanlış, terbiyesizlik yapmıyorum. Bu gerçeği değiştiremezsiniz. Davet ettiler, geldik, kırmızı halıda yürüdük, film izledik, ödül aldık, dönüyoruz. Ama niye böyle yaptıklarını anlamıyorum, Hakikaten çok kötü yorumlar yazılıyor.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA GELDİK'

Hiçbir firmanın sponsorluğu söz konusu değil. Daveti kabul edildik, kendi imkanlarımızla geldik. 28 yaşındayım, kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, buraya kendi biletimi alarak geldim. Bundan gocunmuyorum. Her etkinliği kabul eden biri de değilim, ama burayı da hoşuma giderek kabul ettim. Bu kadar üzmeye gerek var mı? Ne diyeyim, ne desem bir yere çekiliyor çünkü."

Kaynak: Haber Merkezi