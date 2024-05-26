Şiddetli yağış yolları göle çevirdi; 70 kişi mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hatay'da, gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Antakya ve Defne ilçelerinde yollar su altında kaldı. Su basan konteynerlerdeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.





70 KİŞİ KURTARILDI

Arsuz-Çevlik arasındaki yolda çökme meydana gelirken, Tarihi Uzun Çarşı'da su baskını oluştu. Bulundukları yerde mahsur kalan 70 kişi, görevliler tarafından kurtarıldı. Sağanak sabah saatlerinde etkisi yitirirken, sokak ve caddelerdeki su tahliye edildi. Bazı bölgelerde ise tahliyenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA