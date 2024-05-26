Belediye işçisinin 21 yılda hazırladığı Sur ilçesinin maketi, turistler için harita görevi görüyor

DİYARBAKIR’da belediye işçisi Fesih Gündoğar’ın (54), 1995’te merak üzerine yapımına başladığı 2016’da tamamlayarak, Mardinkapı’da bir camekan içerisinde sergilenmeye başlanan, içinde tarihi Ulucami, Meryem Ana Kilisesi ve Deva Hamamı gibi kentin önemli mimari yapıtlarının yer aldığı Sur ilçesinin maketi, gelen yerli ve yabancı turistler için harita görevi görüyor. Maketi yapan Gündoğar, “Bir turist geldi mi önce makete bakıp ondan sonra şehirde geziyor. Harita gibi sanki. 21 sene emek var, herkes beğendiği için insan mutlu oluyor” dedi.

Diyarbakırlı Fesih Gündoğar, 1995’te merak üzerine başladığı tarihi Sur ilçesinin maketini, 21 yılda tamamladı. İlçede bulunan tarihi Ulucami, Meryem Ana Kilisesi ve Deva Hamamı gibi kentin önemli mimarı yapılarının yanı sıra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan surlarının da bulunduğu maket Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Mardinkapı’da camekan içerisinde sergileniyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan maket, aynı zamanda ilçenin aslına uygun inşa edildiği için harita görevi de görüyor. Fesih Gündoğar, gelenlere maket üzerinden rehberlik de yaparak ilçeyi tanıtıyor.

‘EL BECERİSİ VE HAYAL GÜCÜ LAZIM’

Asıl mesleğinin oto tamirciliği olduğunu kaydeden Fesih Gündoğar, “İlkokul mezunuyum. Bu maketi 1995-2016 arasında yaptım. 1/250 ölçekle maketi hazırladım. İlçeyi tek tek dolaşarak ölçerek, gerçeğin bir metresini 4 milime dönüştürdüm. 21 sene 21 gün çalıştım. Ölçeğe göre çevresi 21 metre. En yüksek minaresi 21 santim. Bir de maketin içindeki bütün yapıları numaralandırdım. Maketin içindeki 21 numara da maketin bulunduğu alanı işaret ediyor. 21 Eylül’de bitti. Plaka 21 ve 21’inci asırda bitti. Çoğu tesadüf yani. Surların dış kısmı 5 bin 230 metre, ölçeğe göre 21 metredir. Tabii bu maketi yaparken bir asır önceki şeklinin de tespitini yaptım. Bir turist geldi mi önce makete bakıp ondan sonra şehirde geziyor. Harita gibi sanki. 21 sene emek var. Herkes beğendiği için insan mutlu oluyor. Buna matematik lazım, resim lazım. El becerisi ve hayal gücü lazım. Kısacası teknik lazım ama hem mimarlık hem mühendislik isteyen bir şey. Bir de bunun 10 katı daha büyük var. Bir de onunla uğraşıyorum. Hazırladım, burçlar bitmek üzere. Sadece ara kısım ve yer lazım, zemin lazım. İçinde sadece belli şeyler yapılacak” diye konuştu.