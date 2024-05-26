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Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 14'ü entübe edildi

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BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir kapsamında hastaneye çağrılan hastaların tedavisi, çevredeki il ve ilçelerde sürüyor. 33 hastadan 18'nin durumunun ağır olduğu, bu...

Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 14'ü entübe edildi mask
Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 14'ü entübe edildi
Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 14'ü entübe edildi
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BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir kapsamında hastaneye çağrılan hastaların tedavisi, çevredeki il ve ilçelerde sürüyor. 33 hastadan 18'nin durumunun ağır olduğu, bunlardan 14'ünün de entübe edildiği öğrenildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde dün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

HASTA SAYISI YÜKSELDİ, DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören hastaların tamamı hastanelere gönderildi. Dün 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33'e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 14'ünün entübe edildiği öğrenildi. Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

26 May 2024 - 11:00 DHA Burdur- Gündem

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