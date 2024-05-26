Antalya ve 12 ilde 'Sibergöz-41' operasyonu: 65 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il jandarma komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da 'Sibergöz-41' operasyonları düzenlendi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Sosyal medya platformu üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, internet siteleri üzerinden paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek, bu görevler karşılığında 'yüksek kazanç' vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ve bu kazançları da kripto borsalarında aklamaya çalıştıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı" dedi.

YASA DIŞI BAHİSE 31 GÖZALTI

Organize suç örgütü kurarak 'çevrim içi yasa dışı bahis' suçunu işleyen şüphelilere yönelik Mersin merkezli Malatya ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda; yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli yakalandı. Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformu üzerinden 'sahte klima ve tarım aleti satışı' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandıran ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 adet banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu." dedi.

Kaynak: DHA