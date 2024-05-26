Otomobil tırla çarpıştı; alev alev yandı

Taşova ilçesi Dörtyol köyü mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olcay Çöl yönetimindeki otomobil, Süleyman Yalçıngil yönetimindeki Çarpmanın etkisiyle otomobil ile tırın dorsesi alev aldı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma ile yangını söndürürken, otomobil içerisinde sıkışan Olcay Çöl hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA