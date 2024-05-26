- Asayiş

Otomobil tırla çarpıştı; alev alev yandı

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Amaasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki trın dorsesine çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü Olcay Çöl (35), hayatını kaybetti.

Otomobil tırla çarpıştı; alev alev yandı mask
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Taşova ilçesi Dörtyol köyü mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olcay Çöl yönetimindeki otomobil, Süleyman Yalçıngil yönetimindeki Çarpmanın etkisiyle otomobil ile tırın dorsesi alev aldı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma ile yangını söndürürken, otomobil içerisinde sıkışan Olcay Çöl hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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26 May 2024 - 10:07 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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