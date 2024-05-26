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Çıplak pozuyla Cannes'ı karıştırdı

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Cannes Film Festivali'ne katılan dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley verdiği pozla festivalde gündem oldu.

Çıplak pozuyla Cannes'ı karıştırdı mask
Çıplak pozuyla Cannes'ı karıştırdı
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Bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne çok sayıda ünlü isim katıldı. Ülkemizden ise Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz katıldı. Ünlü isimler kıyafet tercihleri ve kırmızı halı pozlarıyla eleştiri bombandırmanına tutuldu. 

YORUMLARA KAPATTI

Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ise paylaşımıyla gündemine damga vurdu. Dünyaca ünlü model  Cannes paylaşımlarına yatakta tamamen çıplak halde uzanmış bir pozunu ekledi. Bu pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Gelen eleştiriler sonrası ünlü model paylaşımını yorumlara kapattı.

Çıplak pozuyla Cannes'ı karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Bir, Sosyal, Deniz

26 May 2024 - 09:57 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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