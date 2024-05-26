Çıplak pozuyla Cannes'ı karıştırdı

Bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne çok sayıda ünlü isim katıldı. Ülkemizden ise Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz katıldı. Ünlü isimler kıyafet tercihleri ve kırmızı halı pozlarıyla eleştiri bombandırmanına tutuldu.
YORUMLARA KAPATTI
Dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ise paylaşımıyla gündemine damga vurdu. Dünyaca ünlü model Cannes paylaşımlarına yatakta tamamen çıplak halde uzanmış bir pozunu ekledi. Bu pozuna sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Gelen eleştiriler sonrası ünlü model paylaşımını yorumlara kapattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.