Ev sahibi olmak isteyen kiracılara müjde: Faizler düştü

Türkiye’deki konut piyasası, son dönemde yüksek faiz oranları ve diğer yatırım seçeneklerinin cazibesi nedeniyle durağan bir seyir izlemekteydi. Ancak son gelişmeler, faiz indirimi beklentisiyle piyasada hareketlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kredi Faizlerindeki Artışın Etkisi

Yüksek faiz oranları, özellikle konut kredisi kullanacak olanları olumsuz etkiliyor. Ancak sektör uzmanları, ilerleyen dönemlerde kredi faizlerinde bir düşüş beklentisiyle, piyasanın canlanabileceğini vurguluyor.

Eski Konutlara Olan İlginin Azalması

Deprem riski, kentsel dönüşüm süreci ve tadilat masrafları gibi faktörler, eski konutlara olan talebi azaltıyor. Bu durum, yeni konut projelerine olan ilginin artmasına neden olabilir.

Kiralardaki Artış Sınırı Tartışmaları

Kiralardaki %25’lik artış sınırı, kiracılar ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıklara neden oluyor.