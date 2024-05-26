Ev sahibi olmak isteyen kiracılara müjde: Faizler düştü

Türkiye’deki konut piyasası, son dönemde yüksek faiz oranları ve diğer yatırım seçeneklerinin cazibesi nedeniyle durağan bir seyir izlemekteydi. Ancak son gelişmeler, faiz indirimi beklentisiyle piyasada hareketlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.
Kredi Faizlerindeki Artışın Etkisi
Yüksek faiz oranları, özellikle konut kredisi kullanacak olanları olumsuz etkiliyor. Ancak sektör uzmanları, ilerleyen dönemlerde kredi faizlerinde bir düşüş beklentisiyle, piyasanın canlanabileceğini vurguluyor.
Eski Konutlara Olan İlginin Azalması
Deprem riski, kentsel dönüşüm süreci ve tadilat masrafları gibi faktörler, eski konutlara olan talebi azaltıyor. Bu durum, yeni konut projelerine olan ilginin artmasına neden olabilir.
Kiralardaki Artış Sınırı Tartışmaları
Kiralardaki %25’lik artış sınırı, kiracılar ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıklara neden oluyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.