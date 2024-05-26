Eğlence merkezinde yangın! Onlarca kişi can verdi

Hindistan’da eğlence merkezinde facia yaşandı. Gujarat eyaletine bağlı Rajkot kentinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında 9’u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 8 kişinin kayıp olduğunu belirtildi. Bölgeye gelen 8 itfaiye aracı büyüyen yangına müdahale etmeye çalışırken, can kaybının da artabileceği kaydedildi.

2 GÖZALTI

Yetkililer yaptığı açıklamada yangının büyümememesi için ve daha fazla vatandaşın etkilmemesi için çalışmaları titizlilikle sürdürdüklerini belirtti. Titizlikle yürütülen olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi