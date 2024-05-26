- Dünya

Eğlence merkezinde yangın! Onlarca kişi can verdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Hindistan'da eğlence merkezinde meydana gelen yangında 27 kişi hayatını kaybetti. 8 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi verildi.

Eğlence merkezinde yangın! Onlarca kişi can verdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hindistan’da eğlence merkezinde facia yaşandı. Gujarat eyaletine bağlı Rajkot kentinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında 9’u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 8 kişinin kayıp olduğunu belirtildi. Bölgeye gelen 8 itfaiye aracı büyüyen yangına müdahale etmeye çalışırken, can kaybının da artabileceği kaydedildi.

2 GÖZALTI

Yetkililer yaptığı açıklamada yangının büyümememesi için ve daha fazla vatandaşın etkilmemesi için çalışmaları titizlilikle sürdürdüklerini belirtti. Titizlikle yürütülen olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, ilgili, Bir, için, açıklandı, çocuk

26 May 2024 - 09:37 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Korkunç heyelan! 100 ev toprak altında kaldı mask
Korkunç heyelan! 100 ev toprak altında kaldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi mask
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi
O Avrupa ülkesi açıkça meydan okudu: "Netanyahu'yu tutuklayacağız" mask
O Avrupa ülkesi açıkça meydan okudu: "Netanyahu'yu tutuklayacağız"
İngiltere erken seçimlere gidiyor! İşte o tarih... mask
İngiltere erken seçimlere gidiyor! İşte o tarih...
Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün... mask
Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün...
Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi mask
Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber