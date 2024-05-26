- Asayiş

3 yaşındaki Furkan, otomobilin altında kaldı

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Bursa'da 3 yaşındaki Furkan Ö. oyun oynarken aniden yola fırlayınca otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

3 yaşındaki Furkan, otomobilin altında kaldı mask
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Evinin önünde oyun oynayan Furkan Ö., 4’üncü Kültür Sokak'tan bir anda yola fırladı. Bu sırada Profesör Tezok Caddesi istikametine ilerlemekte olan İbrahim Çınar (30) yönetimindeki  otomobil, Furkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk düşerek otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü İbrahim Çınar’ı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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26 May 2024 - 09:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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