3 yaşındaki Furkan, otomobilin altında kaldı

Evinin önünde oyun oynayan Furkan Ö., 4’üncü Kültür Sokak'tan bir anda yola fırladı. Bu sırada Profesör Tezok Caddesi istikametine ilerlemekte olan İbrahim Çınar (30) yönetimindeki otomobil, Furkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk düşerek otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü İbrahim Çınar’ı gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.