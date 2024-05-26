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Yunanistan'a gelin gidecekti: Survivor'da Nefise diskalifiye mi oluyor?

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Sona adım adım yaklaşılan Survivor All Star'da çekişme ve heyecan da artmaya başladı. Yunan yarışmacıya dair duygularını açıklamasıyla gündem olan Nefise talihsiz bir sakatlık geçirdi. İşte ayrıntılar..

Yunanistan'a gelin gidecekti: Survivor'da Nefise diskalifiye mi oluyor? mask
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Survivor All Star sona yaklaşırken heyecan da daha fazla artmaya başladı. Yunan yarışmacıya dair duygularını açıklamasıyla gündeme gelen Nefise yarışmada bir sakatlık yaşayarak çığlıklar içerisinde yerde kaldı. Doktor ise yaptığı kontrolün ardından Nefise'nin ayak iç bağlarının zorlandığını söyledi. Net durumunun ise MR sonrası belli olacağını söyledi. Survivor'dan sakatlık nedeniyle diskalifiye olup olmayacağı merak edildi. Talihsiz sakatlık ardından ise kendisi açıklamada bulunarak neler hissettiğini anlattı.

'YARIN NE OLURSA OLSUN OYNAYACAĞIM'

Nefise yaşananların ardından şu açıklamalarda bulunup bir sonraki yarışta ne olursa olsun oynayacağını ifade etti:
"Kimin ne düşündüğünü bilmiyorum. Büyük bir problem yaşamasam gerçekten oyuna devam ederdim. Herhangi birinin kaderini etkilemek gibi bir niyetim yok.

Kendimi bu ara iyi hissediyordum. Gerçekten ayağa kalkabilsem oyuna devam edecektim. Ne olduğunu da tam anlamadım. Elimden geleni yapacaktım ama olmadı. En son aşırı bir acı hissettim. Yarın daha iyi olacağımı düşünüyorum. Ağrı kesici vurduracağım ve yarın ne olursa olsun oynayacağım."

Kaynak: Haber Merkezi

# etti, Gelen, Bir, başladı, Son, Survivor, devam

26 May 2024 - 09:05 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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