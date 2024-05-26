- Ekonomi

Antalya'da şirketler iflas kıskacında: Alanya'dan da firmalar var

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Antalya'da özellikle inşaat ve emlak firmaları arasında konkordato ilanları büyük yükselişe geçti. Aralarında Alanya'dan da 4 inşaat ve emlak firması da var

Antalya'da şirketler iflas kıskacında: Alanya'dan da firmalar var mask
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Antalya merkezli 40'dan fazla firma için konkordato istendiği bildirilirken, Alanya'da faaliyet gösterenfirmalardan 3'ü için 1 yıl kesin mühlet kararı alındığı aktarıldı.


Bu firmalardan 1'ine 3 ay geçici mühlet verildi. Konkordato talep eden şirketlerin 4'ünün de limited kategorisinde olduğu iddia edildi. Alanya'da konkordato isteğinde bulunan firmalardan 1'i inşaat firması, 2'si turistik tesis, 1'i de emlak işletmesi olarak kayıtlara geçti.


Alanya'da 4 firmanın neden konkordato talep ettiği henüz açıklanmasa da, finansal nedenlerle bu kararın alındığı tahmin ediliyor.


Yaşanan bu gelişmeler özellikle inşaat ve emlak sektöründe büyük endişeye yol açtı.

# Antalya, için, Alanya, alanya'da

26 May 2024 - 08:27 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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