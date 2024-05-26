Antalya'da şirketler iflas kıskacında: Alanya'dan da firmalar var

Antalya merkezli 40'dan fazla firma için konkordato istendiği bildirilirken, Alanya'da faaliyet gösterenfirmalardan 3'ü için 1 yıl kesin mühlet kararı alındığı aktarıldı.



Bu firmalardan 1'ine 3 ay geçici mühlet verildi. Konkordato talep eden şirketlerin 4'ünün de limited kategorisinde olduğu iddia edildi. Alanya'da konkordato isteğinde bulunan firmalardan 1'i inşaat firması, 2'si turistik tesis, 1'i de emlak işletmesi olarak kayıtlara geçti.



Alanya'da 4 firmanın neden konkordato talep ettiği henüz açıklanmasa da, finansal nedenlerle bu kararın alındığı tahmin ediliyor.



Yaşanan bu gelişmeler özellikle inşaat ve emlak sektöründe büyük endişeye yol açtı.