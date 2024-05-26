- Asayiş

Karı kocaya korkunç tuzak! Evlerine dönerken silahlı saldırıya uğradılar

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Denizli'de dün akşam saatlerde katliam gibi olay yaşandı.Güney ilçesinde, motosikletleriyle tarladan evlerine dönen Yaşar (60) ile Cennet Akdağlı (55) çiftine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.Cennet Akdağlı hayatını kaybederken.Yaşar Akdağlı ise yaralandı.

Karı kocaya korkunç tuzak! Evlerine dönerken silahlı saldırıya uğradılar mask
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Tarladan evlerine plakası öğrenilemeyen motosikletleriyle dönen Yaşar ve eşi Cennet Akdağlı'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, karın bölgesinden vurulduğu tespit edilen Cennet Akdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Beline isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

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26 May 2024 - 08:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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