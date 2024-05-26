- Asayiş

Otomobil ve hafif ticari çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Çatalca'da tomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil ve hafif ticari çarpıştı. Ölü ve yaralılar var mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.U. kontrolündeki otomobil ile Mehmet Mahsun Şenol idaresindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Otomobilde bulunan B.U. ile diğer 2 kişi yaralanırken sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Mahsun Şenol ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerindeki çalışmaların ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık, Otomobil, kaza, Jandarma

26 May 2024 - 08:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İnanılmaz olay! 8 yaşındaki öğrenci hamburger yeme yarışında can verdi mask
İnanılmaz olay! 8 yaşındaki öğrenci hamburger yeme yarışında can verdi
Feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya! 2 kişi tutuklandı mask
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya! 2 kişi tutuklandı
Antalya'da otomobil dereye düştü! Arama çalışmaları sürüyor mask
Antalya'da otomobil dereye düştü! Arama çalışmaları sürüyor
Safaricilere 'Sulu şaka' uyarısı mask
Safaricilere 'Sulu şaka' uyarısı
Motosiklet karşı şeride fırladı; metrelerce sürüklendi mask
Motosiklet karşı şeride fırladı; metrelerce sürüklendi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber