Otomobil ve hafif ticari çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.U. kontrolündeki otomobil ile Mehmet Mahsun Şenol idaresindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Otomobilde bulunan B.U. ile diğer 2 kişi yaralanırken sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Mahsun Şenol ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerindeki çalışmaların ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA