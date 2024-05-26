Cezaevinde kendine zarar veren Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Tutukluluk hali devam eden Bahar Candan ise bugün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı

Kaynak: Haber Merkezi